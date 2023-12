Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que antes de que concluya su sexenio enviará una iniciativa al Congreso para que todas las personas con discapacidad tengan una beca que garanticen su rehabilitación.

«Vamos a seguir adelante, entregando las becas, estamos viendo, caminando porque ya me faltan menos de 10 meses (para terminar el sexenio), pero todavía podemos enviar una iniciativa al Congreso para que la pensión a personas con discapacidad, a personitas con discapacidad, niñas, niños también, sea un derecho constitucional y esté quien esté, no puedan quitarlo».

«Y vamos a buscar en la redacción de esa iniciativa el que se garantice también el derecho a la rehabilitación», aseguró el Mandatario durante la inauguración del 26 Centro de Rehabilitación e Inclusión Teletón (CRIT) en Mazatlán, Sinaloa.

López Obrador precisó que actualmente sólo un millón 500 mil personas con discapacidad reciben la pensión.

Destacó que con la única organización no gubernamental con la que el Gobierno tiene convenio de colaboración es con Teletón porque no querían intermediarios

«No los queremos; nada de que yo soy de la organización ciudadana ‘Niño feliz’ y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir, eso se acabó ahora es directo porque se pedía nombre de campesino, pescadores, obreros, discapacitados y no llegaba el apoyo o llegaba con moche o con piquete de ojo», sostuvo.

«Sólo confiamos en el Teletón, que es con la única organización social que tenemos un convenio para entregar las becas a quienes vienen a los centros a rehabilitarse. Entre otras cosas porque le tenemos mucha confianza a Fernando Landeros (presidente del Teletón) y a quienes forman parte del patronato, que son mayoría empresarios con dimensión social», afirmó.

El Presidente señaló que cuando llegó a la Presidencia había miles de programas y mucha burocracia y lo que estaba destinado a apoyar a la gente se lo consumía la burocracia, por lo que los apoyos no llegaban.

Dijo que actualmente 12 millones de adultos mayores reciben pensión y para 2024 se van a invertir 350 mil millones de pesos en este programa.

Por su parte, Ariadna Montiel, Secretaria del Bienestar, indicó que actualmente sólo en 22 estados la pensión para todas las personas con discapacidad es universal gracias a los convenios que se han firmado entre las entidades y el Gobierno de aportar 50 por ciento de recursos, cada uno. «Todavía nos faltan algunos», indicó la funcionaria.

Dijo que durante el sexenio se han invertido 112 mil millones de pesos para las personas con discapacidad.

En tanto, Fernando Landeros indicó que para la construcción de este centro se invirtieron 218 millones de pesos y se beneficiarán a más mil 695 personas.

Aseguró que con el programa del Gobierno, a través de la Secretaría del Bienestar, se están llegando casi a 30 mil becas para la rehabilitación de niños con discapacidad en lo centros Teletón.