Ailyn Ríos Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Con un modelo de robótica como servicio (RaaS) la empresa mexicana Roomie IT Services busca impulsar la adopción masiva de dispositivos humanoides con movimiento autónomo desarrollados en el País.

La pandemia del Covid-19 hizo que las empresas buscaran opciones para automatizar procesos y disminuir el contacto humano.

Una de las opciones desarrollada por la firma que encabeza Aldo Luévano fue sumar a sus robots humanoides a los esfuerzos por disminuir los contagios por virus.

Roomie IT Services es el único fabricante mexicano de robots humanoides que desde 2014 hace investigación y desarrollo de inteligencia artificial, machine learning, robótica y otras tecnologías.

La empresa cuenta con el respaldo de Intel y Amazon Web Services y entre su cartera de clientes está compuesta por empresas como Citibanamex, Bimbo, Walmart, Bayer, Deloitte, 7-Eleven y Sura, entre otros.

Los esfuerzos contra el Covid fueron bien aceptados, pero en México y el mundo la adopción ha sido gradual porque demanda la compra de robots y la contratación de personal especializado.

Aldo y su equipo de jóvenes ingenieros mexicanos dieron un paso más e implementaron el modelo RaaS: permite que las empresas integren robótica a sus operaciones bajo un esquema de renta bajo demanda, el cual Roomie IT Services planea aprovechar a través de tres verticales de robots: los Sociales, los de Seguridad y los Delivery.

Todos fabricados en Tlalnepantla, Estado de México, por talento mexicano.

“La única oferta que como empresa tenías es adquirir los robots en un enfoque de Capex (inversión de capital), lo que nosotros estamos ofreciendo es Raas, cambiando el enfoque de Capex a uno de Opex (gasto de operación).

“Estamos buscando llevar RaaS para que nosotros nos responsabilicemos al 100 por ciento de las actividades subyacentes de los robots”, mencionó Aldo Luévano, CEO de Roomie IT Services.

Las soluciones fabricadas por competidores asiáticos que se comercializan en la región se venden de forma masiva, lo que limita que una empresa adapte a sus necesidades la funcionalidad; un enfoque de RaaS permite que el software del robot sea especial para cada compañía, agregó Luévano.

“Nuestro objetivo es llevar la renta de robots como servicio a toda América Latina. El primer paso es habilitar el modelo de negocio para este año en México, apalancar con clientes que ya nos han adquirido robots; en base a eso posteriormente ir a un despliegue en Estados Unidos y Canadá” dijo el CEO.

Roomie IT Services ya exportaba robots a todo el continente bajo un esquema de Capex.

Entre las aplicaciones que tienen esos robots está la atención al usuario en tiendas, bancos, aeropuertos, hoteles y hoteles, así como el cuidado de la seguridad, incluso en un solo hardware se pueden integrar ambas funcionalidades.