Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal alista una reforma para prohibir por completo las máquinas tragamonedas en los casinos, que fueron legalizadas en el sexenio de Felipe Calderón, y avaladas en 2016 por decisión unánime de la Suprema Corte de Justicia.

La Secretaria de Gobernación publicó el 7 de septiembre un proyecto de reforma al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que suprimirá los «sorteos de números o símbolos a través de máquinas», es decir, las tragamonedas.

La reforma no será retroactiva, es decir, los 444 casinos que operan actualmente en el país podrán mantener sus máquinas, pero solo durante la vigencia de sus permisos.

Los permisos vigentes incluyen 408 casinos adicionales que no operan, y si se pretende abrirlos, ya no podrán tener «máquinas de sorteos», misma restricción que aplicará para prórrogas de permisos o nuevas autorizaciones.

Para justificar la medida, el gobierno argumenta que este tipo de máquinas no están permitidas por la LFJG, que solo autoriza el dominó, ajedrez, damas, bolos, billar, dados, boliche y sorteos, y que el Congreso no ha reformado desde 1947.

«El Estado Mexicano tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, evitando los efectos potencialmente dañinos del juego con apuesta y azar que puedan impactar en la niñez, la adolescencia, la juventud del país y sus adultos mayores, así como el daño que se llegue a generar a las personas con discapacidad mental o psicosocial o aquellos que sufren alguna enfermedad o adicción, como lo es la ludopatía o el trastorno del juego», explica el proyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).