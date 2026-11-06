Buscan a Vadhir por delitos

Andrea Ahedo Tellez Agencia Reforma

CDMX.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que obtuvo una orden de aprehensión contra el actor Vadhir Derbez por una presunta violación ocurrida en abril pasado en la alcaldía Coyoacán. Sin embargo, el mandamiento judicial quedó sin efecto después de que el investigado promoviera un juicio de amparo.

La institución aclaró que el procedimiento penal continúa y que el actor, de 35 años, puede ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido. Señaló que existen datos de prueba suficientes para presentar el caso ante un juez, aunque Derbez todavía no ha comparecido ante las autoridades ministeriales.

Según la Fiscalía, se realizaron al menos siete intentos de notificación presencial en seis domicilios diferentes, sin conseguir su comparecencia, pese a que el actor y sus abogados han expresado públicamente su disposición para colaborar.

La dependencia precisó que esta investigación es distinta de otra denuncia anunciada ante la Fiscalía General de la República por el despacho Vega MacGregor Arellano, representante legal de una presunta víctima.

Anteriormente, Derbez rechazó una acusación relacionada con una modelo estadounidense de 19 años que participó en uno de sus videos musicales. El actor sostuvo que se trataba de un intento de extorsión y aseguró contar con pruebas para demostrar su inocencia.

Hasta ahora, el hijo de Eugenio Derbez no ha realizado declaraciones públicas recientes sobre las acusaciones.

Paralelamente, mantiene su actividad artística. En octubre lanzó el sencillo Luces de Nueva York, junto con la Sonora Santanera. Su trayectoria incluye producciones como La Familia P. Luche, Vecinos, Sense8 y El Mesero.