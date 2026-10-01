La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes emitió un boletín de búsqueda para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de Melchor Ochoa Ávila, de 71 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 25 de septiembre.

De acuerdo con la ficha difundida por la autoridad, el hombre fue visto por última vez en Calvillo, Aguascalientes.

Melchor Ochoa mide aproximadamente 1.55 metros, pesa cerca de 65 kilogramos y es de complexión delgada y tez morena. Tiene el cabello corto y canoso, ojos pequeños color café, cara perfilada, frente y nariz medianas, así como mentón ovalado.

La Fiscalía indicó que no se tienen registradas señas particulares y se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su ausencia.

Cualquier información que contribuya a establecer su paradero puede proporcionarse a la Fiscalía General del Estado a los teléfonos **449 478 28 00, extensiones 8038 y 8040**, así como al 449 911 34 55.