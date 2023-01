Staff Agencia Reforma

ZACATECAS, Zacatecas.- La maestra Diana Laura Castillo Hurtado, de 24 años, y su amigo Jesús Rodríguez desaparecieron el pasado 6 de enero en el municipio de Villa García, por lo que son buscados por familiares.

La profesora de telesecundaria, quien reside en la comunidad de El Codo, en Aguascalientes, viajó a Villa García para visitar a sus familiares.

«El viernes por la noche, mi hermana estaba en un local de comida rápida que pertenece a nuestra hermana. Las dos estaban platicando junto con el chavo. Los tres son amigos.

«A las 8:40 de la noche, ellos dicen: ‘vamos a dar una vuelta en Villa García’. Mi hermana cierra su local y aproximadamente a las 9:20 no se sabe nada de ellos», contó a medios locales Christian Castillo, hermano de la joven.

Recordó que intentaron comunicarse con Jesús, porque el celular de su hermana estaba descompuesto, pero no obtuvieron respuesta, por lo que empezaron a preguntar a vecinos de Villa García.

Un joven de la comunidad de San Ignacio, dijo, encontró la cartera de mi hermana tirada en la calle, como a las 21:40 horas.

Mientras que una joven refirió que un vehículo de color amarillo -como en el que viajaban su hermana y su amigo- era perseguido por una camioneta.

«En la Colonia conocida como Las Casitas, dicen que mi hermana y el muchacho, que era el que iba manejando, iban a alta velocidad porque una camioneta negra los iba persiguiendo, pero llegaron a un punto donde ya no podían escaparse. Los hombres armados los bajaron del carro y los subieron a la parte trasera de la camioneta y arrancaron», contó.

El hermano de la maestra informó que el sábado interpusieron la denuncia en la Fiscalía de Zacatecas y acudieron al cuartel de la Guardia Nacional en busca de ayuda, pero no han obtenido resultados.