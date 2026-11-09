Buscan a Luis Eleasib, desaparecido en Aguascalientes

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes emitió una ficha de búsqueda para localizar a Luis Eleasib Vázquez Hernández, de 29 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 2 de noviembre de 2026, cuando se reportó su ausencia en la capital del estado.

El joven mide aproximadamente 1.74 metros, pesa 84 kilogramos, es de complexión media, tez morena, cabello negro y corto, ojos grandes de color café y cejas pobladas.

Una de las principales características que podrían ayudar a identificarlo son los numerosos tatuajes que tiene en el cuerpo. En el brazo izquierdo lleva un diamante, un apache y orejas con expansiones; en el derecho tiene un mapa de Aguascalientes, el número 449 y un ancla. Además, en el pecho tiene tatuada la palabra «Vázquez».

Al momento de su desaparición vestía una playera negra de manga larga, pantalón deportivo negro con una raya blanca a los costados y calzado tipo Crocs de color negro.

La Fiscalía solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita establecer su paradero. Cualquier dato puede proporcionarse a los teléfonos 449 478 2800, extensiones 8038 y 8040, así como al 449 911 3455.