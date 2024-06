Siguen pasando los días y no se tienen noticias de la menor Karla Jasmín Saucedo Armendáriz, quien se encuentra desaparecida desde el pasado día 30 de abril y hasta el momento se desconoce su paradero.

A poco más de un mes de que fue reportada su desaparición ante la Fiscalía General del Estado, no se tiene información que permita dar con su localización.

Por tal motivo la Fiscalía General del Estado solicita a la ciudadanía en general que si tiene alguna información que permita localizar a la menor de edad, se puede comunicar a los teléfonos 449 478 2800 extensiones 8038 y 8040; así como al 449 911 3455.

Karla Jasmín Saucedo Armendáriz desapareció desde el pasado día 30 de abril en el municipio de Aguascalientes.

Cuenta con apenas 13 años de edad, mide 1.50 de estatura, pesa 50 kilos, es de complexión delgada, cabello largo y ondulado color negro, ojos color café y como seña particular tiene una cicatriz en la cabeza.