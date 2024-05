Buscan a Johana Paulina

La Fiscalía General del Estado activó la Alerta Ámber por la desaparición de una estudiante del CBTA No. 40, ubicado en el poblado de Villa Juárez, municipio de Asientos.

Se trata de Johana Paulina Macías Castañeda, de 16 años, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 23 de mayo de 2024, y hasta la fecha se desconoce su paradero. Agentes de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas (FEMDLP) de la Fiscalía General del Estado ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la denuncia realizada por familiares de la joven, el jueves 23 de mayo, Johana Paulina Macías Castañeda acudió al CBTA No. 40, ubicado en el poblado de Villa Juárez, municipio de Asientos, lugar donde estudia. Ese día se celebró el Día del Estudiante y una vez que terminaron los festejos, procedió a retirarse con rumbo a su domicilio, pero jamás llegó y desde entonces no se tienen noticias de su paradero.

Johana Paulina Macías Castañeda tiene 16 años, mide 1.70 metros de estatura, pesa 60 kilos, es de tez morena, cabello negro, ojos grandes y rasgados. Al momento de su desaparición, vestía un top color rosa, falda color negro y tacones de tiras color nude.

Si alguna persona tiene información que permita dar con su paradero, puede comunicarse a los teléfonos 449 478 2800 extensiones 8038 y 8040, así como al 449 911 3455 de la Fiscalía General del Estado, además del número 01 800 008 5400 de Alerta Ámber México.