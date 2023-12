Abimael Chimal Agencia Reforma

TOLUCA, Edomex.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió los boletines de búsqueda de 10 pobladores de Texcaltitlán que desaparecieron tras el enfrentamiento del 8 de diciembre con extorsionadores de la Familia Michoacana.

De ellos, nueve son integrantes de la familia Huicochea, quienes habrían sido privados de la libertad en un retén del grupo criminal sobre la Carretera La Puerta-Sultepec el mismo día de los hechos, de acuerdo con la versión que dio a Grupo REFORMA una de sus familiares.

Los desaparecidos son José Trinidad Huicochea, de 67 años; Joel Huicochea, de 33; Guadalupe Huicochea, de 23; Norma Esquivel, de 36; Teresa Huicochea, de 19; Edwin, de 14; Lucero, de 13; Dilan, de 4, y Keyli, de 1 año de edad.

De acuerdo con las fichas de búsqueda, las denuncias fueron presentadas el viernes 15 de diciembre.

Un día antes, el jueves 14, el Secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade, declaró que no había certeza de que se tratara de personas desaparecidas.

«Acabamos de tener una reunión con miembros de esa familia y no hay denuncia sobre esos hechos porque no están seguros de que sea otra situación, más que se hayan sustraído voluntariamente.

«Pero quiero ser muy respetuoso y prudente, no podemos determinar esa situación jurídica, eso es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado y es materia de una investigación en curso», señaló.

El otro desaparecido es Germán García, de 25 años, quien, según las primeras indagatorias, fue sustraído por un grupo armado del Hospital de Coatepec Harinas, donde ingresó herido luego del enfrentamiento.