Durante la lluvia registrada el pasado jueves por la noche, un hombre fue arrastrado por el agua y cayó a un arroyo, por lo que hasta el momento se encuentra desaparecido.

Desde el viernes por la mañana, Bomberos Municipales de Aguascalientes y personal de Protección Civil Municipal iniciaron los trabajos de búsqueda de la víctima, pero no ha sido localizada.

Un reporte al número de emergencias 911 señalaba que un hombre que caminaba por la banqueta del Blvd. Guadalupano había caído accidentalmente al arroyo Los Arellano y estaba siendo arrastrado por la corriente de agua.

Una cámara de seguridad captó el momento del accidente a las 20:18 horas del pasado jueves, mientras se registraba una fuerte tormenta al oriente de la ciudad.

Se estableció que el peatón caminaba por el Blvd. Guadalupano en sentido de poniente a oriente, pero debido a que el nivel del agua había incrementado y cubierto completamente la banqueta, casi al llegar a la esquina con la calle Sierra Cucharas se resbaló y cayó al suelo.

La misma corriente de agua comenzó a arrastrarlo y, sin que pudiera hacer algo por evitarlo, cayó al arroyo Los Arellano, que pasa por la colonia Las Cumbres, perdiéndose de vista.

Aunque el operativo de búsqueda inició el mismo jueves por la noche, los trabajos se vieron interrumpidos debido a la oscuridad y al riesgo que corrían los rescatistas.

Fue hasta el viernes por la mañana que Bomberos Municipales de Aguascalientes y personal de Protección Civil Municipal reanudaron el operativo de búsqueda y rescate de la víctima, pero hasta el momento no ha sido localizada.

Ante la posibilidad de que el hombre pudo ser arrastrado hasta la presa de Los Gringos, el operativo se extendió hasta esa zona, aunque no pudo ser localizado. Se desconoce si el peatón logró ponerse a salvo tras el accidente, debido a que tampoco se tienen reportes de personas desaparecidas a consecuencia de la lluvia.

Cabe destacar que Bomberos Municipales de Aguascalientes realizaron trabajos de desazolve del arroyo Los Arellano, a fin de evitar que se acumule basura y se pueda registrar una inundación que afecte a los habitantes de ese sector habitacional.