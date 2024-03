Buscan a Arely

La Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba para localizar a una joven que se encuentra desaparecida desde el pasado lunes 4 de marzo de 2024 y hasta la fecha se desconoce su paradero. Fue identificada como Arely Marlene Nájera Márquez, quien en la fecha señalada salió de su domicilio con rumbo a su trabajo en la ciudad de Aguascalientes, pero jamás llegó a su destino y desde entonces no se tienen noticias de ella.

Aunque agentes de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas (FEMDLP) de la Fiscalía General del Estado ya han agotado diversas líneas de investigación, no ha sido posible su localización. Lo que ha despertado sospechas es que su teléfono celular se encuentra apagado desde esa fecha y no ha tenido actividad en sus redes sociales. Debido al tiempo transcurrido, se considera que su integridad se encuentra en riesgo.

La joven Arely Marlene Nájera Márquez pesa 60 kilos, es de complexión mediana, de ojos negros, nariz mediana, afilada y recta; boca pequeña y cabello color negro y largo. Como señas particulares, tiene pecas en ambas mejillas. Al momento de su desaparición vestía una blusa color blanco y un pantalón de mezclilla.

Si alguna persona tiene información que pueda permitir dar con su paradero, se puede comunicar al teléfono 449 911 3455 de la Fiscalía General del Estado.