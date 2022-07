Como resultado de la novena mesa de trabajo en materia de búsqueda de personas, el Estado y la Fiscalía Especializada en materia de Búsqueda y Localización de Personas presentaron nuevos resultados en la depuración del registro de casos de desapariciones anteriores al año 2017. Así lo dio a conocer el Observatorio de Violencia Social y de Género mediante un comunicado.

De las 208 personas que se tenían registradas como desaparecidas hasta el 2017 en Aguascalientes, 107 de ellas ya fueron localizadas, 19 siguen desaparecidas y existen otras 75 carpetas abiertas en proceso de análisis para determinar cuál es su situación actual.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, actualmente en la entidad existen 343 personas desaparecidas. Para lograr su localización, el Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia; así como el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, han buscado visibilizar los casos ante las autoridades.

Durante la mesa, la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Búsqueda y Localización de Personas, Marcela Femat habló de las complicaciones que han implicado la revisión y depuración de este registro, debido a que la mayor parte de esta información no se encuentra digitalizada.

Los colectivos acordaron para la reunión siguiente, que se realizará el 16 de agosto, que se haga la actualización de la lista depurada, que el Colectivo y el OVSG tengan la posibilidad de visitar las instalaciones del C5 para conocer la tecnología con la que se trabaja y el procedimiento realizado al recibir los reportes del 911, además, que la Comisión Local de Búsqueda comparta tres casos de búsqueda y detalle cada una de las acciones implementadas para resolverlos.

Por último, el OVSG manifestó que el objetivo de las mesas de trabajo con las autoridades es que no tengan en el olvido a las personas desaparecidas antes del 2017, mismas que dejaron de buscar desde hace varios años.

