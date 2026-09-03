Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un incremento en los impuestos a productos con exceso de sodio en su contenido y cervezas permitiría recaudar más de 18 mil millones de pesos adicionales, de acuerdo con diputados de la mayoría morenista.

El presidente de la Comisión de Hacienda, el morenista Carol Antonio Altamirano, informó que calculan en 12 mil millones de pesos lo que se podría recaudar en caso de aumentar los gravámenes a los productos con exceso de sodio.

Mientras que por la mañana, al presentar las conclusiones del Grupo de Tratamiento Fiscal a la Producción de Destilados y otras Bebidas Alcohólicas, la petista Vanesa López planteó un incremento de entre 60 centavos y un peso por unidad de cerveza, a fin de obtener cerca de 6 mil 500 millones de pesos de recaudación.

En entrevista, Antonio Altamirano informó que en el caso de los productos con exceso de sodio, ya cuentan con una lista a partir de la cual analizarán en dónde es viable hacer modificaciones. Para ello, estableció, se acordó formar un equipo técnico encargado de revisar en qué casos podría haber consenso.

El legislador adelantó que uno de los criterios que tomarán en cuenta es que los productos no formen parte de la canasta básica y mencionó que se incluirían las sopas instantáneas, algunos aderezos y salsas, aunque también podrían caber embutidos, enlatados y snacks.

Cuestionado sobre si los recursos adicionales serían etiquetados al sector salud, como lo exigió el año pasado la Oposición, el morenista dijo que no necesariamente, porque podría destinarse a cualquier otra necesidad de gasto.

«El dinero recaudado puede ir a salud, puede ir dependiendo de las necesidades del gasto», indicó Antonio Altamirano.

El morenista reconoció que, si bien el argumento para aumentar estos impuestos es la salud, aún no cuentan con evidencia respecto a si los llamados «impuestos saludables» aprobados en el Paquete Económico 2026 a productos como refrescos y cigarros cumplieron con el objetivo de reducir su consumo.

«Nosotros no vamos a hacer ninguna propuesta que afecte a la economía de la gente, ninguna propuesta que afecte a los sectores económicos», ofreció.

A revisión

Al presentar las conclusiones del Grupo de Tratamiento Fiscal a la Producción de Destilados y otras Bebidas Alcohólicas, creado por la Comisión de Hacienda, la diputada petista Vanesa López señaló que es necesario revisar el tratamiento fiscal a la cerveza, dada la asimetría de los datos.

Indicó que este producto representa el 93.1 por ciento del volumen de bebidas alcohólicas comercializadas en México, pero sólo aporta el 63.3 por ciento de la recaudación del IEPS, mientras que los destilados representan apenas el 6.3 por ciento del volumen y aportan el 33.3 por ciento del impuesto.

El vino, sostuvo, representa sólo el 0.6 por ciento del volumen y contribuye con el 3.5 por ciento de la recaudación.

«Dicho con claridad: el vino y los destilados representan menos del 7 por ciento del mercado, pero aportan casi el 37 por ciento del IEPS», señaló.