Buscado por atentados al pudor intenta huir de policías

Un hombre que presuntamente tenía cuentas pendientes con la justicia por el delito de atentados al pudor fue detenido por elementos de la Policía Estatal en la colonia Ojo de Agua, en la ciudad de Aguascalientes.

El individuo, identificado como Mario “N”, de 48 años de edad, llamó la atención de los uniformados cuando intentó escapar al notar su presencia mientras realizaban labores de vigilancia sobre la calle Delicias.

Los policías fueron tras él y consiguieron darle alcance metros adelante, donde procedieron a realizarle una revisión corporal y consultar sus datos personales en el Sistema Plataforma México.

La consulta arrojó que Mario “N” contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de atentados al pudor, emitida durante abril de 2026, por lo que fue asegurado.

Posteriormente, los oficiales lo trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común.

En esa instancia se determinaría su situación jurídica y se verificaría su identidad para descartar que se tratara de un caso de homonimia.