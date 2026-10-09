Buscaba qué había en los autos y acabó revisado él

Un hombre que presuntamente intentaba abrir vehículos estacionados en calles del fraccionamiento Olivares Santana terminó detenido por policías municipales de Aguascalientes, luego de que le encontraran un envoltorio con aproximadamente 7.4 gramos de una sustancia granulada.

El detenido fue identificado como Christian “N”, de 40 años de edad, quien llamó la atención de los uniformados cuando realizaban labores de vigilancia sobre la avenida Convención de 1914.

De acuerdo con el reporte policial, el individuo manipulaba las cerraduras de varios automóviles y se asomaba a su interior. Sin embargo, al descubrir la presencia de los patrulleros, comenzó a comportarse de manera evasiva y finalmente emprendió la huida a pie hacia el sur.

Los oficiales le ordenaron detenerse mediante el altavoz de la patrulla, pero el sujeto ignoró la indicación y continuó corriendo hasta que fue alcanzado en el cruce de Convención de 1914 y la calle Aurelio González.

Durante la intervención, Christian se mostró nervioso e incluso lanzó un movimiento para intentar golpear a uno de los policías, aunque no consiguió hacer contacto.

Posteriormente, aceptó una revisión preventiva en la que los uniformados encontraron un envoltorio de plástico transparente con una sustancia granulada, cuyo peso aproximado fue de 7.4 gramos.

El individuo fue arrestado por su probable participación en delitos contra la salud y trasladado ante el Ministerio Público, donde quedó a disposición de las autoridades junto con la sustancia asegurada para determinar su situación jurídica.