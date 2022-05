Staff Agencia Reforma

TEXAS, EU.- El Gobernador de Texas, Greg Abbott, buscará impugnar una sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos que blinda educación pública a niños migrantes independientemente de su estatus migratorio.

Durante una entrevista en una estación de radio, el Gobernador republicano que se postula para un tercer mandato indicó que revisará la histórica decisión Plyler vs. Doe, la cual anuló en 1982 una ley de Texas que negaba la financiación estatal para educar a los no ciudadanos.

Según Abott, la cantidad de nuevos migrantes que llegan de distintos países ha impuesto una carga «extraordinaria» a las escuelas de Texas. Además, indicó que la decisión de la Administración Biden de levantar la política del Título 42 a fines de este mes traerá una afluencia de indocumentados que es «insostenible» e «inevitable».

«Creo que resucitaremos ese caso y cuestionaremos este tema nuevamente, porque los gastos son extraordinarios y los tiempos son diferentes a cuando se emitió Plyler vs. Doe hace muchas décadas», externó.

Los comentarios de Abbott abrieron un nuevo frente en su campaña con el fin de usar sus poderes como Gobernador para endurecer a Texas contra la migración y que se producen días después de que documentos filtrados indicaran que la Suprema Corte está preparada para revocar el histórico fallo de 1973 que permite el derecho al aborto, lo que abre la puerta para que legisladores republicanos cuestionen otros precedentes de décadas.

La última propuesta para cerrar las escuelas públicas a niños indocumentados amplía significativamente la gama de precedentes para el debate.

«Abbott se toma en serio plantear un desafío, esta sería la primera vez que lo hace en muchos años», señaló Preston Huennekens, vocero de la Federación para la Reforma de Migración Estadounidense, que aboga por los límites legales de migración irregular.

No estaba claro por qué medios Abott planeaba seguir adelante con el desafío legal, ni si el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, estaría de acuerdo. La oficina de Paxton no respondió a una solicitud de comentarios hechos por THE NEW YORK TIMES.

Sin embargo, el Gobernador de Texas dijo que las decisiones recientes de la Suprema Corte que hacen cumplir las disposiciones «anti-comandancia» de la Constitución de EU, que impiden que el Gobierno federal imponga deberes coercitivos a los estados, ayudarían en su caso contra Plyler vs. Doe.

Según esa doctrina, indicó, Texas podría argumentar que el Gobierno federal se apropió indebidamente de los recursos educativos estatales para llevar a cabo sus políticas de migración.

«El verdadero quid del desafío sería decir, escucha, estamos lidiando con miles de millones más al año solo en gastos de educación, por lo que es a ti Gobierno federal, es solo gracias a ti, y es tu responsabilidad pagar eso», indicó Abott en una entrevista.

«Culpó a dicho fallo de obligar a Texas a soportar esa carga».

