Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de ley para reconocer al IMSS-Bienestar como la institución encargada de brindar servicios de salud a la población sin seguridad social.

La propuesta, presentada en San Lázaro, busca dar al IMSS-Bienestar un marco jurídico propio, que le otorgue certeza legal y establezca reglas claras de operación y financiamiento para garantizar la atención gratuita a personas que no cuentan con IMSS o ISSSTE. Para ello, plantea expedir la Ley de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar y reformar la Ley General de Salud.

La iniciativa propone abrogar el decreto presidencial que creó el IMSS-Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 2022, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y modificado el 15 de agosto de 2025.

Reconoce al IMSS-Bienestar como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, operativa y de gestión.

El organismo estará encargado de prestar gratuitamente servicios de salud, medicamentos e insumos asociados a personas sin seguridad social en las entidades federativas que celebren convenios de coordinación.

La propuesta se presentó casi al término del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, el 15 de diciembre, y cuando está previsto que el 1 de enero de 2027 comience el Sistema Universal de Salud, que busca homologar los servicios médicos en todo el País.

Una de las principales propuestas es precisar que la Secretaría de Salud será la encargada de conducir la política nacional, mientras que las acciones de atención médica y prestación gratuita de servicios a personas sin seguridad social solo podrán convenirse con el IMSS-Bienestar, a fin de evitar la dispersión de los servicios.

Además, se trasladará a la Secretaría de Salud la responsabilidad de integrar el padrón de personas beneficiarias del Sistema de Salud para el Bienestar, atribución que actualmente corresponde al IMSS-Bienestar. Esto, debido a que existen entidades que no se han federalizado.

Otro punto relevante es que el presupuesto federal anual canalizado a través del IMSS-Bienestar «no deberá ser inferior» al del ejercicio fiscal inmediato anterior. Aunque estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria, la propuesta establece que no podrá haber recortes para la institución.

En las entidades federalizadas, que cedieron su infraestructura de salud al Gobierno federal, el organismo administrará y ejercerá los recursos, salvo entregas excepcionales para concluir las transferencias.

En cambio, las entidades no federalizadas, que no adoptaron el esquema y continuaron prestando los servicios estatales de salud, recibirán directamente los recursos para ejercerlos.

Además, el IMSS-Bienestar determinará cada año la Aportación Estatal que deberán entregar las entidades federalizadas, con criterios de equidad, solidaridad y progresividad. El monto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de diciembre.

El cumplimiento de esta aportación podrá garantizarse mediante compensaciones contra las participaciones federales. Asimismo, el acceso a recursos federales estará condicionado a que los estados realicen el pago previo y puntual.

Para garantizar la viabilidad financiera de la institución y evitar que herede compromisos de los estados, la iniciativa establece que el IMSS-Bienestar no asumirá deudas ni obligaciones previas de las entidades.

Los remanentes del ejercicio de la Aportación Estatal de las entidades federalizadas, administrados por el IMSS-Bienestar, se destinarán al Fondo de Salud para el Bienestar.

La iniciativa distingue explícitamente entre entidades federalizadas y no federalizadas. Estas últimas, gobernadas por la oposición, no se han incorporado al esquema.

La principal diferencia es que las entidades no federalizadas conservarán la administración directa de sus recursos y asumirán sus obligaciones en materia de salud. En cambio, las federalizadas quedan comprendidas en un nuevo apartado C y estarán obligadas a suscribir convenios, transferir recursos en tiempo y forma y abstenerse de contratar bienes y servicios que corresponda ejecutar al IMSS-Bienestar.

De acuerdo con la iniciativa presidencial, el organismo deberá operar mediante redes integradas y bajo el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar, con énfasis en la Atención Primaria de Salud y la acción comunitaria.

Entre sus funciones estará regionalizar la operación mediante Equipos Regionales de Conducción Médica y Equipos Zonales de Atención Primaria a la Salud.

También se creará una Comisión Ejecutiva de Administración, que propondrá a la Junta de Gobierno la planeación anual y las prioridades estratégicas.

Además, habrá un Consejo General de Coordinación de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, presidido por la persona titular del Ejecutivo federal. La Secretaría de Salud ocupará la Vicepresidencia y participarán las secretarías de Hacienda, la coordinación de Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad, el IMSS-Bienestar y los gobernadores.

Desde ese consejo se deberán articular las políticas, las redes integradas de servicios, la infraestructura y la transformación digital.