Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Gobierno busca que el Congreso faculte a la Secretaría de Hacienda para decidir, de manera discrecional, los sectores o actividades económicos en los que se prohibirá el uso de dinero en efectivo, así como los detalles para implementar dicha restricción.

«Determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales la aceptación de Medios de Pagos Digitales y Electrónicos podrá ser la única forma de pago», dice la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, presentada ayer por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La ley no define cuáles podrían ser considerados como «sectores estratégicos» o «actividades relevantes», ni las condiciones, requisitos y plazos de transición para eliminar el uso del efectivo.

La iniciativa revela la urgencia del Gobierno en este tema, pues la Secretaría de Hacienda tendría solo 15 días hábiles a partir de la publicación de la ley para designar los primeros sectores y actividades con prohibición de efectivo.

La propuesta contrasta con la ley antilavado del sexenio de Felipe Calderón que limita pagos en efectivos de inmuebles, vehículos, joyas, apuestas y sorteos.