Luego de dos series de visita, Rieleros se mantendrá lejos de Aguascalientes pues arrancará una nueva semana jugando como visitante. Este martes en punto de las 19:30 horas visitará a los Pericos de Puebla en una interesante revancha que tiene la novena de casa recordando que hace pocos días Puebla le pegó duro a Rieleros.

Con los últimos resultados que se han dado los Rieleros ya son últimos de la zona norte y necesitan urgentemente comenzar a hilar triunfos para mantenerse cerca de la zona de playoffs y no alejarse de la zona media de la clasificación. Es por ello que esta serie ante Puebla se vuelve muy importante.

El problema es que el Riel no ha encontrado estabilidad con la rotación de abridores que está constantemente cambiando, lo que provoca juegos de muchas carreras en donde los de Aguascalientes no pueden mantener su ofensiva produciendo tantas anotaciones cada noche, lo que termina en derrotas.

Además, Rieleros se ha especializado por dejar ir ventajas en las últimas entradas, en otro detalle que le ha costado demasiado a la Máquina, que necesita aceitarse y corregir los detalles si quiere volver a la senda del triunfo. Para la serie ante Puebla lo más importante para Rieleros es encontrar estabilidad de sus abridores y confiar en que los relevistas puedan aumentar su nivel.

Más allá de la ofensiva que se ha mantenido produciendo buenos números en términos generales, Rieleros está obligado a en cuanto antes bajar las carreras que recibe para ahora sí tener una oportunidad más clara de salir con la victoria. Ante Puebla es una excelente oportunidad de tomar revancha y conseguir buenos resultados, que le regresen la confianza a la novena de casa que está contra las cuerdas; por los últimos partidos que no han sido para nada buenos y han complicado de momento la temporada.