Claudia Salazar Agencia Reforma

El PRI conformó su lista de candidatos al Senado por mayoría relativa, con los que espera formar una bancada de al menos 20 integrantes.

De acuerdo al siglado pactado con PAN y PRI en la distribución de candidaturas para el Senado, al PRI le tocaron 13 entidades para encabezar las fórmulas al Senado.

En la lista plurinominal falta la confirmación de que sea encabezada por Alejandro Moreno, dirigente del partido.

Se espera que otros cinco o seis candidatos del PRI pluris ayuden a completar la fracción.

Tras el registro de aspirantes a competir en los estados, se confirmaron a Manuel Añorve y a Claudia Anaya, para la reelección por Guerrero y Zacatecas.

Carolina Viggiano, secretaria general y diputada federal, va por Hidalgo.

Los ex gobernadores Miguel Riquelme, por Coahuila; y Rolando Zapata, por Yucatán.

El ex gobernador, ex diputado y ex senador, Manlio Fabio Beltrones, será candidato por Sonora. Por primera vez no será plurinominal para llegar al Congreso.

Las diputadas Cynthia López Castro encabezan la fórmula por la Ciudad de México; Paloma Sánchez, en Sinaloa; y Karina Barrón, en Nuevo León.

La diputada local, Karla Toledo va por Campeche; y la ex senadora Meli Romero Celis se registró por Colima.

Los dirigentes del PRI en Tlaxcala y Puebla, Anabell Ávalos y Néstor Camarillo, también serán candidatos por sus estados.

Todos ellos tienen las mayores posibilidades de ganar y llegar al Senado.

Si en esos estados gana la coalición Fuerza y Amor por México, tendrían el escaño asegurado, junto con los compañeros de fórmula del PAN o PRD que también ganen.

En el caso de que no hubiera el triunfo por mayoría relativa, también podrían llegar por el principio de primera minoría.

De ser así, sólo entran los nombres de la primera fórmula, que son los priistas mencionados.

El PRI podría alcanzar cerca de 20 escaños sumando a los que lleguen por la vía plurinominal, lo que dependerá del porcentaje de votos que logre el partido a favor de su lista de candidatos.