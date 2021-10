Arrancan la contienda interna por la dirigencia estatal del PAN con un llamado por parte de los dos candidatos, Javier Luévano y Alfonso Jurado, a la unidad de todos los militantes y dejar de lado los intereses personales, además de convocar a quienes han abandonado las filas blanquiazules a que regresen a fin de tener un frente sólido de cara al 2022.

En conferencia de prensa, Javier Luévano Núñez señaló que están de fiesta ante el inicio de la campaña interna donde buscarán precisamente regresar a lo que señala la doctrina, la democracia, a ser abiertos y plurales como partido, por lo que buscará privilegiar el diálogo, trabajar por la unidad y sobre todo asumiendo las voces de la sociedad que piden que trabajen en conjunto y sean un partido de fortaleza. “Hoy lo que queremos es que el PAN hable, que se escuche, que convoque a los jóvenes, que siga impulsando la agenda de igualdad y de derechos hacia las mujeres, que trabaje con sus militantes de experiencia en todos y cada uno de los rincones de nuestro Estado”.

Por su parte, Alfonso Jurado Ávila afirmó que arranca una campaña de altura con un ánimo de cordialidad y de respeto en donde se puedan plasmar sus ideas y propuestas de lo que quiere para el partido y responder a la exigencia no sólo de la militancia del PAN sino de la ciudadanía en general que piden que no haya pleitos ni divisiones. “El único riesgo que tenemos es que nosotros mismos nos dividamos, entonces con esto demostramos ser parte de una nueva generación que sabe dialogar, que sabe escuchar y reconocer que tenemos diferencias, pero hemos encontrado que son muchas más nuestras coincidencias y lo que verdaderamente importa es la institución, que es lo que debemos cuidar”.

Asimismo, Javier Luévano Núñez anunció que a partir de hoy irán al encuentro de todos los militantes del partido para tratar de convencerlos, lo cual incluye aquellas voces que no están de acuerdo con ellos para que los apoyen, además de extender una invitación a todas las personas que en su momento dejaron las filas panistas para que regresen “Hay diálogo con todos, se trata de que estén todos. Hay que escucharlos a todos, se requiere de la experiencia de todos y más de los que tuvieron la relevancia de un cargo y ahora sí que quienes quieran irse del partido, las decisiones personales las tomarán, pero nuestro objetivo es que se respire PAN en todos lados”.