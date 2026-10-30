El Ayuntamiento de Aguascalientes proyecta incrementar sus ingresos en aproximadamente 262 millones de pesos para 2027, lo que representa un crecimiento cercano al 5% respecto al ejercicio anterior, sin crear nuevos impuestos ni aumentar la tasa del predial, informó el alcalde Leonardo Montañez Castro.

Tras entregar el Proyecto de Ley de Ingresos 2027 al Congreso del Estado, el presidente municipal explicó que la propuesta para el próximo ejercicio fiscal contempla alrededor de 7 mil millones de pesos, de los cuales 5 mil 511 millones 928 mil 491 pesos corresponden al Municipio de Aguascalientes y mil 500 millones de pesos al Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA).

Detalló que el aumento previsto provendrá principalmente de los ingresos propios, entre ellos el Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI), que se cobra cuando se realizan operaciones de compraventa de propiedades.

Señaló que el crecimiento de las operaciones inmobiliarias ha contribuido a elevar la recaudación por este concepto, al tiempo que también se esperan mayores ingresos por derechos y aprovechamientos relacionados con licencias comerciales, trámites municipales y revisiones de Protección Civil.

Indicó que el Ayuntamiento busca fortalecer sus ingresos mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la regularización de actividades comerciales, sin recurrir a la creación de nuevas contribuciones.

En ese sentido, aseguró que la tasa del impuesto predial permanecerá en 1.97 al millar, sin modificaciones respecto a los años anteriores.

Respecto a las prioridades del presupuesto municipal, el alcalde señaló que la seguridad pública, el abastecimiento de agua potable y la obra pública fueron algunos de los principales temas planteados por los diputados durante las reuniones relacionadas con la propuesta de ingresos.

Indicó que la rehabilitación de calles continúa entre las demandas ciudadanas que requieren atención, por lo que el municipio deberá mantener recursos para atender las necesidades de infraestructura urbana.