Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no quiere que haya clases virtuales por televisión, y apuestan a impartir cursos con fotocopias.

Después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la reactivación de clases virtuales, a partir del 24 de agosto, el magisterio disidente rechazó el plan gubernamental y anunció que impartirán un modelo educativo propio.

Los maestros de la CNTE, con presencia en Oaxaca, Michoacán, Chiapas y la CDMX, apuestan a entregar fotocopias casa por casa, y a impartir clases difundidas a través de radios comunitarias y en redes sociales en los lugares que tengan acceso a internet.

Eloy López, dirigente de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, dijo que en ese estado el 70 por ciento de la población es rural y 2 de cada 10 hogares no cuentan con televisión.

“La propuesta del Aprende en Casa es discriminatoria para la población rural porque los alumnos y las alumnas no tienen televisión para poder recibir las clases a distancia”, expuso.

El dirigente oaxaqueño anunció que buscarán apoyo con autoridades municipales para acercar materiales impresos a las comunidades, incluso en regiones que tienen cercos sanitarios, y con radiodifusoras comunitarias para difundir las lecciones del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO).

Gamaliel Guzmán, de la sección 18 de la CNTE en Michoacán, coincidió en que en esa entidad la prioridad es difundir materiales propios, priorizando la entrega casa por casa, y quienes tengan acceso a redes sociales podrán encontrar sus libros alternativos de texto y lecciones de maestros de la organización.

“A partir de la iniciativa de los compañeros se llega a comunidades alejadas, van casa por casa, entregando materiales”, aseguró.

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE en la CDMX, remarcó que contrario a los dichos del Gobierno, sí se está sustituyendo a los maestros, pues sólo unos aparecerán en el televisor impartiendo clases.

“La televisión es la gran educadora y los maestros sólo calificaremos lo que enseña la televisión”, reprochó.

Dijo que la capital del País, un 15 por ciento de sus alumnos dejó de reportarse.

