Lorena Corpus Agencia Reforma

CDMX.- A casi un año de la muerte de José José, sus hijos en México siguen sin saber si existe o no un testamento en el que esté escrito la última voluntad del inolvidable Príncipe de la Canción.

“Debe aparecer el testamento para saber qué está establecido y qué no está establecido, pero, te digo, hasta que no se reabran los juzgados, no sabremos”, declaró José Joel.

“Al día de hoy, nos es inexistente y ve tú a saber con qué nos vamos a topar, pero no es importante. Lo importante es saber por qué nos trataron como nos trataron cuando fuimos a Miami”, agregó.

Ni José Joel ni su hermana Marisol tienen noticias de Sarita, a quien dejaron de ver luego de aquel drama que todo mundo atestiguó tras la muerte del cantante el pasado 28 de septiembre de 2019 en Miami.

“No sabemos absolutamente nada”, dijo el cantante al ser cuestionado sobre su hermana.

En México existe una demanda sostenida por el deseo de los hijos de tener información de qué fue lo que pasó con la muerte de José José.

“Quieren respuestas, quieren saber qué fue lo que pasó con don José, como no se acerca a decir las cosas, quieren obligarla (a Sarita) a que dé cuentas: ¿de qué murió? ¿cómo murió? ¿cómo fue su última semana? ¿por qué no les permitieron estar donde lo cremaron?”, sostuvo Brenda Ocaña, manager del artista.

Los hijos están en las mismas condiciones de cuando falleció su papá esperando y con muchas dudas al respecto.

Mientras tanto, José Joel reactiva su carrera musical con un concierto en el que agradece a su papá y a su público, su presencia en los escenarios con el show llamado Por Ti Soy, que forma parte de su tour 2020.

Este show on line llegará hasta sus fans a través de la plataforma Eticket Live a las 21:00 horas.

