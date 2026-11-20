La funcionaria comentó que el Consejo de Profesionalización aprobó la convocatoria correspondiente a 2027 para el reclutamiento de nuevos policías municipales, con el propósito de ampliar el estado de fuerza de la corporación.

Explicó que actualmente la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con 174 elementos y dispone de 20 plazas para nuevos ingresos.

Entre los requisitos para ingresar a la Policía Municipal se encuentran ser mexicano, contar con credencial para votar, tener estudios mínimos de preparatoria, presentar la cartilla del Servicio Militar Nacional liberada, en el caso de los hombres, y aprobar los exámenes de control y confianza.

En cuanto a la segunda convocatoria, explicó que Jesús María cuenta con una Guardia Civil, corporación que participa en labores de proximidad social y vialidad, en apoyo a las actividades de seguridad pública.

Actualmente, esta agrupación está integrada por 72 elementos y tiene disponibles 30 plazas para nuevos ingresos. La meta de la administración municipal es concluir el periodo de gobierno con una plantilla de 100 integrantes, por lo que se busca incorporar personal adicional para alcanzar ese objetivo.

Para ingresar a la Guardia Civil se solicita tener al menos estudios de secundaria, ser mayor de edad, presentar credencial para votar y acta de nacimiento, así como acreditar un examen médico que certifique buenas condiciones de salud física y una evaluación psicológica realizada por un profesional con título y cédula.

Finalmente, hizo un llamado a hombres y mujeres interesados en incorporarse a cualquiera de las dos corporaciones para que presenten sus solicitudes y la documentación correspondiente.