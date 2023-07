Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) plantea endurecer la fiscalización a las actividades de proselitismo que realizan los aspirantes presidenciales de Morena y del Frente Amplio por México.

Propone no sólo contabilizar la propaganda instalada en vía pública o mítines, también gastos de alimentación, traslado, hospedaje de los aspirantes, e incluso, el personal que los apoya.

Además, se prevé una aportación total a cada contendiente de 10.7 millones de pesos, de los cuales, el aspirante podrá dar 2.1 millones y sus simpatizantes 537 mil pesos en lo individual.

También se prevén restricciones a personas morales.

Se busca que la erogación que realizan los contendientes, a quienes les denominarán «personas inscritas en los procesos internos», sean contabilizada como gasto de precampaña, por lo que de sobrepasarse podría aplicarse la cancelación del registro si son electos candidatos.

También se establecen límites para la participación de servidores públicos y se obliga a los partidos políticos a involucrarse en el manejo de recursos que reciben sus aspirantes, por lo que serán ellos los que contraten algunos servicios.

Hasta anoche, consejeros discutían el proyecto de lineamientos para regular los procesos internos de Morena y el Frente opositor, como ordenó el Tribunal Electoral.

Se prevé sean aprobados hoy o a más tardar mañana.

Propaganda

En la propuesta, que podría tener cambios, se obliga a los partidos y «personas inscritas» a seguir un procedimiento en materia de fiscalización como si estuvieran en un proceso de precampaña o campaña, por lo que éstos deberán registrar sus gastos en el sistema tres días después de realizar la contratación.

Entre los gastos que se contabilizarán por aspirante está: propaganda utilitaria en los reuniones o mítines, gastos de transporte, viáticos o logística.

Así como el sueldo del personal eventual. Es común que los aspirantes estén acompañados de ex funcionarios a quienes «alguien» paga traslados, hospedaje, viáticos y su remuneración, tal es el caso de asistentes, choferes o personal de comunicación.

Además de propaganda exhibida en vía pública, desde espectaculares hasta publicidad en el transporte, así como bardas, pegotes en vehículos, lonas en puentes. También la «publicidad» en revistas, diarios, internet o salas de cine.

El INE realizará la certificación de los elementos de propaganda colocada en vía pública, incluso, a esta podría unirse aquella que se ordenó identificar en el acuerdo del 10 de julio.

«La propaganda (anterior) que no sea retirada y aquella que se certifique a partir de la entrada en vigor de estos lineamientos y contenga elementos de naturaleza electoral o equivalentes, será computada, en su momento, como gasto de precampaña. Las irregularidades encontradas en la revisión de los informes del periodo al que sean vinculados, ya sea ordinario, precampaña, apoyo de la ciudadanía, o campaña», indica la propuesta.

Se advierte que el INE exigirá al partido retirar la publicidad que no cumple con las reglas, y en caso que no lo haga lo hará la autoridad, pero le cobrará los gastos al partido.

Acotan a servidores públicos

Uno de los puntos álgidos entre los partidos y consejeros son las limitantes para los servidores públicos, pues se insiste en que los funcionarios de cualquier nivel deberán garantizar neutralidad.

En el caso de los legisladores, quienes son los que prácticamente les llevan la campaña a los aspirantes, pueden acudir en horarios hábiles, «siempre y cuando no se distraigan de su participación».

Sin embargo, es el artículo 15 el que genera más ruido, pues la Oposición afirma que está hecho para sus aspirantes.

«Las personas que ocupen algún cargo en el servicio público, en todos sus niveles, no podrán realizar, por ningún medio (eventos, reuniones, redes sociales, páginas oficiales, entrevistas, o a través de propaganda institucional, independientemente del medio en que se realice), manifestaciones a favor o en contra de aquellas a las Personas Inscritas en algún Proceso Político, o de alguno de los partidos que intervengan en dichos procesos», indica.