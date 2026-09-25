Lorena Corpus/Agencia Reforma

MONTERREY, NL .-Mientras que su famoso papá Rafa Márquez hoy debuta como director técnico de la Selección Nacional Mexicana, su hijo Rafael Santiago Márquez Lavat busca meter su gol, pero en la cancha del género urbano.

Nacido en Mónaco, mientras su papá jugaba para el equipo AS Mónaco, Santiago, de 23 años, inició su carrera en la música con el nombre artístico IAGO.

También apasionado al balompié, a lo que se dedicó hasta los 22 años, el joven está convencido de que la música es lo suyo.

«La primera vez que le dije (a Rafa Márquez, su padre) lo recuerdo perfectamente, estábamos comiendo. Se supone que yo estaba de vacaciones del futbol, y me dijo: ‘¿Qué? ¿No vas a regresar o qué?’, y yo le dije: ‘No, ¿Sabes qué, apá? La neta no’. Él ya sabía que yo había grabado una canción.

«Me respondió: ‘Está bien, si te hace sentir mejor, si estás contento y feliz… yo te voy a apoyar en todo el camino’. Después me dijo: ‘Enséñame la canción’, y lo hice. Pienso que ha de haber sentido raro al escuchar esto, pero me ha apoyado», afirmó IAGO.

El primogénito de la actriz Adriana Lavat y Rafa Márquez, quienes se casaron en 2001 y se divorciaron en 2008, estuvo vinculado desde pequeño al futbol.

Se formó en las fuerzas básicas del Atlas y posteriormente pasó a la categoría Sub-23 del Necaxa, pero no debutó en Primera División de la Liga MX. Anunció su salida de las canchas de manera oficial en mayo de 2025.

IAGO, quien se dice admirador de Rauw Alejandro, tiene un año de haber iniciado su proyecto musical.

Lanzó su EP titulado Plan B, y ahora el intérprete promociona la canción «Obsesión».

El joven le desea la mejor de las suertes a su papá, quien hoy debuta como director técnico de la Selección Nacional en el partido contra Colombia.

«Él lo sabe, siempre le deseo lo mejor del mundo. Es un sueño para él ya cumplido el estar ahí, le deseo todo el éxito del mundo con todo el cariño del mundo que le tengo, estoy seguro que le irá muy bien.

«Yo sí quiero ir (al partido), ahora que es el director técnico es algo increíble, la verdad que hay veces ni me la creo. Quisiera estar en todos los partidos», indicó Rafa Jr., quien heredó el carácter serio de su papá.