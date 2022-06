Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Edgar Riou Pérez, primo y secretario particular del Gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, promovió un amparo para evitar ser detenido, luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos inició una investigación en su contra.

«Se admite la demanda de amparo, presentada por Edgar Riou Pérez, contra actos de los Jueces Especializados de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio con sede en Atlacholoaya y otras», se indica en el juicio con expediente 631/2022.

La Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos fijó para el 27 de julio la audiencia constitucional para determinar si es o no procedente la demanda de amparo.

Grupo REFORMA publicó que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos inició una investigación en su contra por dispersar más de 11 millones de pesos en depósitos hormiga al círculo familiar y de colaboradores del Mandatario estatal, una investigación que inició a nivel federal desde 2020.

La denuncia, ahora judicializada en Morelos, retomó una parte de la investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) en ese año, cuando ambos organismos detectaron una red de lavado de dinero y cuentas millonarias en el entorno del Gobernador.

Riou Pérez arrastra una acusación desde 2020 por presunto lavado de dinero junto al Mandatario y otros familiares.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción contra Riou Pérez se extendió a Jaime Tamayo Godínez, amigo del ex futbolista y apoderado de la marca «Cuauhteminha», por su presunta complicidad en la dispersión inexplicable de recursos.

¡Participa con tu opinión!