Uno de los momentos más especiales que tuvo la entrega del Premio Estatal del Deporte 2022 lo protagonizó Juan Manuel Márquez, ex pugilista legendario de México, que decidió hacer un anuncio especial en medio de la ceremonia. El famoso “Dinamita” pidió el micrófono de una forma que pareció imprevista, pero cuando tomó la palabra no dudó ni un segundo en anunciar que estará haciendo un torneo en todo Aguascalientes buscando a los mejores boxeadores del estado.

La competencia tendrá por nombre “De las calles a Las Vegas” y se centrará en buscar a los pugilistas más importantes que se desarrollen en gimnasios o incluso en las calles, recordando que hay muchos rings a lo largo de toda la ciudad. Será un torneo de todos contra todos en donde Juan Manuel estará analizando a los mejores peleadores y el ganador del torneo tendrá la gran oportunidad de ir a pelear a Las Vegas.

El multicampeón mexicano invitó a todos los presentes a inscribirse a su torneo y no dejar pasar esa oportunidad de brillar, destacando que la pelea en Estados Unidos será de ámbito profesional, por lo que el ganador de esta iniciativa tendrá una proyección importante en su carrera. Así, varios jóvenes se mostraron motivados con estas palabras y de inmediato comenzaron a alzar la mano en lo que promete ser una enorme oportunidad para los boxeadores locales que ya han demostrado su talento en competencias nacionales.