Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Luego de que el director de la DEA advirtió que altos funcionarios mexicanos que han dado protección al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) forman parte de la lista prioritaria de la agencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Terry Cole busca debilitar y dividir al Gobierno federal.

«Ellos buscan de una u otra manera debilitar a los Gobiernos, porque este es uno de sus objetivos y, particularmente, Gobiernos independientes que defendemos la soberanía.

«Dividirnos internamente es una de sus estrategias, no de ahora, de siempre, generar divisiones al interior del Gabinete de Seguridad, generar divisiones al interior de el Gabinete federal son tácticas que usan ellos de injerencia», comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

El pasado 23 de agosto, el director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, advirtió que altos funcionarios mexicanos que han dado protección al CJNG forman parte de la lista prioritaria de la agencia.

«En la reciente acusación que fue desclasificada, se observa corrupción gubernamental en México, con funcionarios de alto nivel que trabajan directamente con los cárteles.

«Hace dos semanas, advertimos a esos mismos funcionarios gubernamentales que actualmente trabajan con el CJNG. Este es un esfuerzo de todos para proteger a nuestros ciudadanos estadounidenses», indicó.

El funcionario estadounidense sostuvo que mantiene una comunicación fluida con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y que ambas autoridades intercambian información de manera constante.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal dijo que las intenciones de la DEA de generar división fracasarán porque el Gabinete del Gobierno de México posee una unidad enorme.

«Lo que pasa es que se topan con pared porque el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México tiene una coordinación y una unidad enorme. El General Secretario, el Almirante, el Secretario Omar, la Secretaria de Gobernación y la consejera jurídica que son las principales instituciones que participan del Gabinete.

«Pero, particularmente, las tres instituciones de seguridad como tal pues tienen una coordinación extraordinaria y mucha colaboración, mucho entendimiento; no hay divisiones al interior. Entonces, piensan que por hablar bien de uno y mal de otros van a generar al interior división, pero pues fracasan en eso porque no lo logran, porque hay mucha coordinación y mucho patriotismo de todos en la defensa de México», sostuvo.

La titular del Ejecutivo federal dijo que los recientes comentarios del director de la DEA hacia México se entienden en el marco de las próximas elecciones intermedias en Estados Unidos a realizarse en noviembre.

«Y ellos recuerdan que están en elecciones en noviembre. Entonces, usan muchas veces a México como parte de su elección. Y, como hemos dicho, que se ocupen de los asuntos de allá, acá nos ocupamos nosotros de los asuntos de acá y nos coordinamos como lo hemos hecho hasta ahora que ha habido muy buena coordinación.

«Y, ellos también han entendido nuestra posición soberana. Lo ha dicho varias veces el Secretario de Seguridad de Estados Unidos: ‘respetamos la decisión de México de mantener su soberanía’. Y, en ese marco, nos estamos coordinando», agregó.