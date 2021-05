Busca Dave Bautista ser director de cine

CDMX.- El actor Dave Bautista reveló que quiere comenzar a trabajar como director lo antes posible.

El ex luchador de 52 años le dijo a la revista SFX Magazine que ha planeando convertirse en cineasta durante años, aunque no busca replicar el tipo de películas de gran presupuesto en las que ha actuado, incluida la nueva película zombi de Netflix, El Ejército de los Muertos, de Zack Snyder.

“Ése ha sido mi objetivo durante años: poco a poco, he ido cimentando mi camino hacia la dirección. Estoy en mis 50, ¡mi tiempo frente a la cámara será limitado! Pero me encanta hacer cine y también amo contar historias, que es lo que me encantaba de la lucha libre.

“Así que espero tener un futuro en esto. Quiero poder contar cosas en pantalla y no necesariamente películas de gran éxito. Definitivamente está en mi lista de deseos dirigir al menos una cinta y lo más probable es que sea un pequeño drama. Pero eso es lo que me encanta”.

Bautista también citó la participación de Snyder en El Ejército de los Muertos como una de las razones por las que se unió al proyecto, con la esperanza de poder obtener algunos consejos de dirección.

“Este tipo es sólo un artista. También tenía muchas ganas de trabajar con él porque quería aprender de él. Quería descubrir lo que él aporta visualmente como director”. (Staff/Agencia Reforma)