Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum planteó quitar a los empresarios que calificó como «coyotes» el negocio de la producción de materiales electorales, mediante el fortalecimiento de Talleres Gráficos de México para que la empresa del Estado se encargue de elaborar la papelería utilizada en las elecciones.

La Mandataria sostuvo que actualmente son alrededor de cuatro las empresas dedicadas a esta actividad y propuso reducir la dependencia de proveedores privados mediante el fortalecimiento de las imprentas públicas y mecanismos de transparencia en la producción.

«Para eso está Talleres Gráficos de México que es una empresa del Estado mexicano para producir la papelería electoral toda», afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La Presidenta planteó que el Gobierno fortalezca la infraestructura y capacidad de producción de Talleres Gráficos de México, con el propósito de que pueda abastecer de materiales a los organismos electorales.

También propuso crear un comité encargado de revisar la transparencia de la empresa estatal y de sus procesos de producción.

«Un comité que pueda revisar toda la transparencia, pero el fortalecimiento de los Talleres Gráficos del Estado y que ahí se produzca la papelería electoral», dijo.

Sheinbaum señaló que el objetivo es evitar que un grupo reducido de proveedores continúe concentrando los contratos, aunque no descartó que empresas privadas sigan participando en la elaboración de materiales electorales.

«En todo caso, si va a haber más empresas, pues que compitan y que sean muchísimas, no un grupo de empresarios que han estado ganando contratos y contratos y contratos desde hace tiempo en los institutos electorales estatales y en el Instituto Nacional Electoral», expresó.