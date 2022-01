Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Citigroup anunció la venta de su negocio de banca de consumo, Afore y su compañía aseguradora en México, donde tiene la red de sucursales más grande del mundo, que en conjunto representa 70 por ciento de su operación en el País.

Esta oferta incluye licencias y marca Banamex, es decir, toda la operación de sucursales, tarjetas, el negocio de nómina, la cartera hipotecaria, de crédito familiar, empresarial, patrimonial y hasta sus ramas de fundaciones, compromiso social e inmuebles.

La venta del banco de menudeo o de consumo representa la mayor parte de la operación de la institución en México.

Con esto, Citi ya solo retendrá el negocio de banca mayorista o banca corporativa, que abarca la parte de mercados, casa de bolsa y la banca privada global, detalló Alberto Gómez, director de Estudios Económicos de Citibanamex, en conferencia de prensa.

Citibanamex afirmó que ni los clientes ni los empleados se verán afectados por esta decisión, pues las sucursales no cerrarán y tampoco se dejarán de emitir tarjetas, por lo que las personas podrán seguir pagando sus créditos o abriendo cuentas.

Gómez señaló que la empresa que compre decidirá si mantiene la marca Banamex.

«Se vende todo junto. Lo que Citi va hacer es concentrarse en aquellas áreas en donde no ha perdido mercado. Citi se va enfocar a la banca de mayoreo, no a la banca de menudeo, es un posicionamiento estratégico de Citi por hacer y concentrarse en los negocios donde es más eficaz», expuso.

Hasta ahora, el negocio que Citi puso a la venta no tiene comprador.

Una especialista que solicitó el anonimato aseguró que salir a vender sin anunciar al comprador sugiere que nadie quiso comprar al precio que Citi piensa que vale el negocio.

Gómez Alcalá rechazó que la salida de Citi esté relacionada con una baja expectativa de la economía mexicana, falta de confianza en el País o cambios en el mercado de Afores.

En una carta a sus empleados, Jane Fraser, CEO de Citi, aseguró que la decisión de salir del negocio de consumo en México, Asia y Europa tendrá un gran impacto en la compañía, sin embargo se buscará el mejor resultado para los colegas en esos mercados y los clientes.

México es el mercado de consumo más grande de Citi después de EU. Los negocios de los que Citigroup pretende salir generaron aproximadamente 3 mil 500 millones de dólares en ingresos en los primeros nueve meses de 2021.

