Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Seguros de que la coalición Va por México arrebatará la mayoría parlamentaria a Morena en la elección intermedia, los líderes del PAN, PRI y PRD se comprometieron a mantener su alianza después del 6 de junio en términos legislativos para impedir “locuras con reformas constitucionales”.

Tras condenar la intromisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral, los dirigentes opositores suscribieron, de hecho, un manifiesto con 10 propuestas orientadas a resaltar el contrapeso que representará su alianza parlamentaria en la LXV legislatura del Congreso de la Unión.

“Vemos que el Presidente, ante su fracaso gubernamental, está desesperado, metiendo el cuerpo completo en la elección, usando de forma facciosa e ilegal los programas e instituciones para influir en el resultado electoral, buscando amedrentar a los opositores. A partir del 6 de junio, pasaremos de la coalición electoral a la coalición legislativa”, indicó el panista Marko Cortés.

El priista Alejandro Moreno advirtió que resultaba “inadmisible que desde la máxima autoridad de manera sistemática se ataque a la oposición para tratar de parar nuestro avance. Y con oposición no sólo me refiero a los partidos políticos: la oposición somos todos los que nos atrevemos a alzar la voz y señalar lo que se hace mal: medios de comunicación, sectores sociales, comunidad académica, iniciativa privada”.

Por el PRD, Jesús Zambrano afirmó que la intromisión gubernamental se ha acentuado “al darse cuenta de que han perdido ya el control que pensaban que traían, haciendo uso del Ministerio Público para golpear a opositores y hasta encarcelarlos. No les tenemos miedo, ni chiquito, ni mediano, ni grande. El miedo es de ellos (y) no permitiremos locuras para reformas constitucionales”.

En el documento que suscribieron, los dirigentes recordaron que “la historia nos ha enseñado las consecuencias negativas que provoca la concentración de todo el poder en un sólo individuo, por lo que no debemos repetirla, (puesto que) el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Por eso, señalaron, “en las democracias modernas las coaliciones electorales y legislativas han sido una medida para lograr la gobernabilidad democrática. Por tanto, las coaliciones legislativas pueden ser valiosas herramientas para transitar de una democracia de mayoría simple a una de consenso. El país no puede quedar en manos del voluntarismo de un sólo hombre”.

Los dirigentes se comprometieron a rescatar los programas sociales que ha cancelado el Gobierno y a “no frenar ningún cambio que beneficie a México”.

El manifiesto de la coalición legislativa será suscrito por cada uno de los candidatos a diputados federales postulados por Va por México.