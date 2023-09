Tras el retiro de sus vehículos del servicio público, Línea Express no permanecerá inactiva y mantendrá su batalla legal contra CMOV.

Carlos Alberto Guevara, asesor jurídico de la compañía, confirmó que ya se ha interpuesto un amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito contra la fianza de 50 millones de pesos que se les solicita.

Manifestó su inquietud por la situación y considera que no hay fundamentos jurídicos para demandar una fianza tan alta, establecida el pasado 29 de agosto. Posteriormente, se les concedieron 5 días para presentarla.

Al no cumplir con este requerimiento, la Coordinación General de Movilidad decidió retirar los vehículos de Línea Express del servicio público.

Guevara también denunció lo que percibe como actos arbitrarios en el proceso y sostiene que CMOV procedió sin un fundamento jurídico claro. Resaltó que Línea Express ha estado inactiva durante más de dos años, situación que ha generado considerables pérdidas económicas.

La empresa presentó un amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito cuestionando la legalidad y fundamentación jurídica de la fianza. Asimismo, aguardan una decisión del Tribunal Colegiado que determinará la legalidad del cese de sus operaciones.

Con respecto a los operadores afectados por la paralización de las actividades de la empresa, la situación es desafiante. Línea Express está considerando las respuestas y acciones a tomar, en colaboración con su Consejo de Administración. La incertidumbre sigue siendo una constante para estos trabajadores que esperan una resolución legal en los próximos meses.

El conflicto entre Línea Express y la Coordinación General de Movilidad aún está lejos de concluir, ya que ambas entidades están resueltas a respaldar sus argumentos en el ámbito judicial. Mientras tanto, los usuarios del transporte público exploran otras opciones para satisfacer sus necesidades de traslado en la ciudad.