El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, sostuvo una reunión de trabajo con la cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara, Elizabeth Hoffman Franolich, con el propósito de fortalecer los vínculos de cooperación internacional e impulsar proyectos relacionados con el desarrollo económico, turístico y tecnológico de la capital.

Durante el encuentro, el alcalde presentó el programa Turismo Médico Seguro, iniciativa que busca posicionar a Aguascalientes como una alternativa para visitantes nacionales y extranjeros interesados en recibir servicios de salud.

Explicó que este esquema integra una oferta de servicios certificados de hospedaje, hospitalización y atención médica especializada en distintas ramas, además de opciones turísticas que permiten a los visitantes conocer el patrimonio histórico y cultural del municipio durante su estancia.

Montañez destacó que el programa está dirigido, entre otros mercados, a personas procedentes de Estados Unidos que buscan alternativas de atención médica, con el respaldo de establecimientos y profesionales del sector.

En la reunión también abordaron el uso de herramientas digitales y estrategias tecnológicas para mejorar la prestación de los servicios públicos municipales, agilizar trámites administrativos y facilitar la atención a la ciudadanía.

Ambos representantes coincidieron en la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación y colaboración entre las autoridades locales y estadounidenses, especialmente en proyectos que favorezcan el intercambio de experiencias y conocimientos.

Finalmente, Leo Montañez y Elizabeth Hoffman Franolich reiteraron su disposición para fortalecer la cooperación internacional y promover infraestructura y programas que contribuyan al desarrollo de Aguascalientes y a una relación de beneficio mutuo.