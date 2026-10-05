Aguascalientes busca obtener 600 millones de dólares a fondo perdido para desarrollar un proyecto hídrico que permitiría recuperar alrededor de 35 millones de metros cúbicos de agua al año y reducir cerca de 30% la actual sobreexplotación del acuífero, estimada en 130 millones de metros cúbicos.

El director del Instituto del Agua del Estado (INAGUA), Noel Mata Atilano, informó que, a principios de septiembre, se firmó un convenio con Fundación Cadena, asociación civil de origen israelí que realizará las gestiones para conseguir los recursos. El proyecto integral está calculado en poco más de 10 mil 400 millones de pesos.

La propuesta incluye modernizar cinco plantas de tratamiento, rehabilitar colectores, instalar líneas de agua tratada y construir un nuevo reservorio en la zona poniente del área metropolitana.

El agua recibiría tratamiento terciario y permanecería aproximadamente 90 días en el reservorio, donde atravesaría procesos naturales de evaporación, infiltración y contacto con vegetación para eliminar residuos que pudieran permanecer después del tratamiento. Posteriormente, podría aprovecharse bajo las condiciones establecidas por la normatividad sanitaria.

La primera fase contempla rehabilitar los colectores marginales, modernizar las cinco plantas y desarrollar líneas de agua tratada para abastecer a industrias, comercios, nuevos fraccionamientos y áreas verdes. Su construcción tomaría alrededor de 15 meses.

El funcionario descartó que el esquema represente una privatización. Fundación Cadena administraría directamente los recursos y contrataría las obras, mientras que el INAGUA supervisaría su ejecución. Una vez concluidas, las obras de infraestructura serían entregadas al Estado para su operación y administración.

En las próximas semanas se espera conocer si la fundación consiguió los 600 millones de dólares o una parte del financiamiento. De manera paralela, el proyecto fue presentado al Gobierno Federal y se realizan gestiones ante la Comisión Nacional del Agua para obtener los permisos necesarios.