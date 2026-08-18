Sarai Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Aeroméxico anunció que como parte de su estrategia de expansión internacional, la intención de operar una nueva ruta que conectará a la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional de Milán-Malpensa.

«El inicio de esta ruta está previsto para marzo de 2027, sujeto a aprobaciones gubernamentales», detalló en un comunicado este lunes.

El servicio será operado con equipos 787 Dreamliner, aviones de cabina ancha enfocados a cubrir rutas de largo alcance.

Cabe recordar que en días recientes, la compañía celebró la llegada de su Dreamliner número 25, aeronave que le permitirá robustecer su operación internacional.

«Milán se convertirá en la segunda ciudad de Aeroméxico en Italia, complementando el actual servicio que ofrece desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci de Roma-Fiumicino», dijo la aerolínea.

De esta manera, la compañía sumará un total de 7 destinos y 10 rutas hacia el Viejo Continente, lo que incrementará las opciones de conectividad para seguir conectando a México con diversos destinos del mundo.

Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico, señaló que incorporar a la ciudad de Milán a la red internacional de la aerolínea permitirá fortalecer los lazos culturales, comerciales y de negocios entre México e Italia.

«Con ello nos convertiremos en la única aerolínea de nuestro País en conectar de manera directa a la Ciudad de México con dos de los destinos italianos más emblemáticos, ofreciendo así mayores oportunidades para atender una creciente demanda de pasajeros que viajan tanto por negocios como por placer», sostuvo.

Por último, el operador aéreo reiteró que el servicio Ciudad de México – Milán se encuentra actualmente en proceso de aprobación gubernamental, por lo que la información relacionada con frecuencias e itinerarios será publicada una vez que se obtengan las validaciones correspondientes.

La aerolínea bandera de México actualmente tiene su principal centro de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y su red de destinos tiene Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa.

Además, es socio fundador de SkyTeam, una alianza que cumple 26 años y ofrece conectividad hacia 184 países a través de 18 aerolíneas socias.