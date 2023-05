El acceso a las tarifas preferenciales de energía eléctrica para usuarios de pozos agrícolas se ha reanudado tras acordar el ajuste de consumos de productores agropecuarios afectados en Aguascalientes, informó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes, Juan Pablo Franco Díaz.

Franco Díaz indicó que aquellos productores afectados que realizaron a tiempo su trámite de actualización en la delegación federal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), experimentaron incrementos de hasta el triple en sus facturas ordinarias durante los meses de enero y febrero. Sin embargo, se espera que estos productores vean una recuperación de estos montos en futuras facturas gracias a reducciones en el monto total facturado.

Por otro lado, aquellos productores que no realizaron su trámite de actualización ante la Sader en el plazo establecido, no podrán beneficiarse de ninguna recuperación del incremento registrado en sus facturas. Franco Díaz recomendó a estos productores acudir a la delegación federal de la Sader para regularizar el trámite.

Franco Díaz explicó que la afectación se debió a que algunos usuarios de pozos asumieron que se les aplicaría automáticamente la tarifa preferencial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que el incremento en sus facturas los tomó por sorpresa.

Además, mencionó que bajo las actuales políticas, aquellos productores que no realicen el trámite de actualización de las tarifas preferenciales en los meses de noviembre y diciembre, no podrán beneficiarse de estas tarifas.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes también señaló que esta problemática persiste entre productores de localidades vecinas del estado de Jalisco, como Ojuelos, Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz. Según él, esta situación se debe a la falta de personal en las oficinas de Sader en Jalisco, lo que generó un retraso en el trámite de cuota energética de la instancia federal para la aplicación de la tarifa preferencial por parte de la CFE.