Érika Hernández y Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En plena fase de intercampaña, cuando las y los candidatos no pueden hacer promoción al voto ni hacer apariciones en actos proselitistas, las aspirantes presidenciales encontraron el modo de burlar las restricciones.

A través de conferencias y redes sociales, las aspirantes presidenciales se mantienen vigentes y opinan sobre temas de coyuntura.

La aspirante presidencial de Oposición, Xóchitl Gálvez, estrenó ayer un formato denominado «Conferencia de la Verdad» y que replicará tres veces a la semana durante el periodo de intercampaña, en el que opinó sobre la falta de ciudadanos en las listas de aspirantes plurinominales al Congreso.

«No es facultad de la candidata hacer las listas, si me las dan yo hago otras listas, pero esta decisión la toman los consejeros, los militantes de los partidos y es su derecho, yo la respeto. Aunque sí están considerandos espacios para ciudadanos», defendió.

La aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, tiene un pódcast semanal, que difunde en redes sociales y en el que aborda distintos temas. Ayer, por ejemplo, promovió la adopción de animales de compañía en situación vulnerable.

En ese programa ha hablado sobre la posibilidad de mantener las conferencias mañaneras y sobre sus acciones como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Aunque el INE emitió un comunicado el 17 de enero estableciendo los límites en las intercampañas, el Magistrado electoral Felipe de la Mata propone dejarlo sin efectos, aclarando que los precandidatos no realizar actos anticipados.