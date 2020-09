Frente a la detección de dos casos de agresión escolar en las plataformas digitales educativas por parte de intrusos que faltan el respeto a estudiantes y a profesores, el director del IEA, Raúl Silva Perezchica aseveró que el bullying ha mutado hacia el internet y es crucial que la comunidad no comparta a nadie las ligas de sus plataformas ni sus contraseñas.

Aseveró que en Aguascalientes se tienen identificadas dos intervenciones de gente ajena al sistema educativo y la Policía Cibernética se encuentra trabajando en ambos asuntos para frenar con esas conductas que agredan en los textos, ofenden de modo verbal, denostando, insultando a maestras, maestros y estudiantes.

Por ello es indispensable la colaboración de los padres de familia, así como de los estudiantes que no faciliten a nadie externo las contraseñas ni las ligas de las plataformas, esta información es exclusiva para quienes están autorizados a participar, a nadie más, “hay que vacunar cualquier riesgo de que gente no adecuada entre para molestar a los demás”.

Lamentablemente la educación a distancia no se ha liberado de la violencia escolar y la propicia gente que no pertenece a ella, motivo por el cual la autoridad educativa se prepara para enfrentarla y se requiere de la participación de la comunidad escolar y magisterial para contener esa situación, recalcó.

Sobre los dos casos de agresión escolar en plataformas digitales, Raúl Silva Perezchica mencionó que una IP identificada corresponde a un aparato de tableta que fue localizado en el Estado de México, aún no se sabe el nombre del propietario, pero los investigadores continúan trabajando a fin de identificar si es un electrónico robado o no, porque esos infractores suelen actuar de esa manera para despistar a la policía cibernética.

Por ello, la mejor manera de protegerse es aplicar protocolos de seguridad, al igual que sucede en las escuelas cuando se acude físicamente, ahí no se deja ingresar a nadie que no le corresponda y que no tiene hijos inscritos en el plantel, esto mismo debe replicarse por vía de redes sociales y plataformas electrónicas educativas, insistió.

Por fortuna no se han registrado casos de pleitos entre estudiantes o pares, a través de las redes sociales, tampoco han sido denunciados estos comportamientos por parte de los maestros u otros compañeros que se sientan con acoso escolar, concretó.