Las obras de rehabilitación del bulevar San Marcos deberán estar concluidas para la edición 2027 de la Feria Nacional de San Marcos, a fin de fortalecer la conexión entre la zona tradicional y la Isla San Marcos, anticipó José Ángel González Serna, presidente del Patronato de la verbena.

El funcionario destacó que se trata de una obra impulsada por la gobernadora Tere Jiménez, que permitirá mejorar la conexión entre la zona donde actualmente se encuentra la Megavelaria y la Isla San Marcos, así como el entorno para los visitantes de la Feria.

En cuanto a la organización de la edición 2027, González Serna informó que los preparativos registran un avance aproximado del 70%, con un calendario de trabajo establecido hasta la presentación del informe final, prevista para junio.

La intención del Patronato es concluir la planeación y cerrar los contratos pendientes antes de que termine este año, para comenzar la ejecución de las actividades en enero. En ese mismo mes podría presentarse el programa general de la Feria, una vez que concluyan las negociaciones con los artistas y se definan los detalles de la cartelera, subrayó.

Respecto a la temporada taurina, reconoció que resulta complicado anunciar el serial completo desde enero, debido a que las negociaciones coinciden con la temporada de Sevilla. Por ello, no descartó presentar un adelanto y dar a conocer el programa completo hacia mediados o finales de febrero, como ocurrió en la edición anterior.

En el caso del Palenque de la Feria, precisó que la fecha de publicación de su cartelera corresponderá a la empresa concesionaria.

Finalmente, reiteró que la entrega del nuevo Foro de las Estrellas está prevista para 2028.