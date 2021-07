Con la Copa Aras como vitrina para ganar, se disputó el último partido de pretemporada para Necaxa antes del Apertura 2021. Los Rayos recibieron al Querétaro en el Victoria, que otra vez abrió sus puertas para miles de aficionados, quienes, emocionados, respondieron positivamente a la convocatoria del equipo. Antes de que comenzara el encuentro, se llevó a cabo la presentación, tanto de los uniformes como del primer equipo que tiene una renovación importante en su plantilla con nombres como Jonathan González, Vicente Poggi, Mauro Quiroga, Alan Medina, Luis Quintana y Agustín Oliveros, por mencionar algunos.

Uno a uno, los jugadores fueron pasando a la tarima, en donde modelaron los dos nuevos uniformes de los Rayos para luego ver cómo el cuerpo técnico también era anunciado. Memo Vázquez decidió mandar a la cancha a Édgar González, Julio González, Luis Quintana, Agustín Oliveros, Idekel Domínguez, Vicente Poggi, Alejandro Zendejas, Alan Medina, Ángel Sepúlveda, Rodrigo Aguirre y Mauro Quiroga en el once inicial, siendo un clásico 4-4-2 con dos nueves naturales, destacando también que Zendejas es el nuevo capitán del equipo.

Ya en el encuentro, Necaxa tomó la iniciativa de buscar el arco rival y, en dos ocasiones, estuvo cerca de anotar con remates de Rodrigo Aguirre; entre ellos, un cabezazo que se fue fuera por muy poco. La visita no tuvo acercamientos importantes y, avanzado el primer tiempo, una falta sobre Zendejas dentro del área le permitió al capitán rojiblanco abrir la pizarra con un buen cobro desde los once pasos. El primer tiempo acabó de forma penosa luego de que se desatara una pelea de barrio con jugadores de ambos equipos agarrándose a golpes de manera importante con las bancas vaciándose. Necaxa vio cómo Oliveros recibió la tarjeta roja para que, después, la cuarteta arbitral detuviera el partido por varios minutos y hablara con los capitanes para pedirles tranquilidad al ser un juego de preparación.

El complemento no trajo muchos cambios, con Necaxa teniendo el control del partido con varias llegadas principalmente por la banda derecha con Alan Medina, que estuvo participativo en casi todo el encuentro. La ventaja se aumentó gracias a un remate cruzado de Rodrigo Aguirre que, efusivamente, celebró su anotación con Quiroga en lo que promete ser una dupla interesante de cara al inicio del torneo. Aproximadamente al minuto 60, comenzaron los cambios que le dieron otro sentido al partido, sin embargo, los Rayos siempre mantuvieron el control del mismo. Alonso Escoboza entró bien al juego mandando centros interesantes que se quedaron a nada de ser gol, al igual que Luis García por derecha, que estuvo cerca de marcar con un disparo potente que el arquero de Gallos mandó a córner. Incluso, en la última jugada del partido, Julio González marcó el tercero con un buen cabezazo, pero fue anulado por fuera de lugar, dejando el marcador en 2-0 para Necaxa, que cerró su pretemporada dejando un buen sabor de boca.

Al final, se le dio el trofeo de la Copa Aras a los Rayos, que celebraron entre risas y bromas, agradeciendo a la afición su asistencia a este encuentro. Necaxa se concentrará ahora en el debut del Apertura 2021, que será el próximo viernes en punto de las 19:00 horas en el Estadio Victoria, recibiendo a Santos, con la esperanza de tener un mejor torneo que los últimos que se han tenido con el equipo lejos de pelear por algo importante.