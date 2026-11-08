El 79% de las compras durante el Buen Fin 2026 se realizará en establecimientos físicos, mientras que el 21% restante corresponderá al comercio digital, de acuerdo con las estimaciones presentadas por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Aguascalientes, que prevé una derrama económica favorable para los negocios locales del 13 al 17 de noviembre.

María Maricela Acosta Herrera, presidenta de Canaco Servytur, señaló que esta edición representa una oportunidad para fortalecer el comercio establecido, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y los negocios familiares, por lo que llamó a los consumidores a privilegiar las compras locales.

A nivel nacional, se estima una derrama económica cercana a los 235 mil millones de pesos, lo que representaría un crecimiento del 7.3% respecto al año anterior, con la participación de alrededor de 200 mil establecimientos. Para Aguascalientes, la expectativa es captar entre el 1.2% y el 1.8% de ese monto, equivalente a aproximadamente 200 millones de pesos.

La entidad cuenta con 71 mil 871 unidades económicas, de las cuales 26 mil 925 corresponden al comercio al por menor, lo que representa alrededor del 38% del total. Además, existen 11 mil 311 establecimientos dedicados al alojamiento temporal y a la preparación de alimentos y bebidas.

Acosta Herrera indicó que esperan la participación de al menos dos mil negocios locales formalmente registrados en la plataforma del Buen Fin, cuya inscripción es gratuita y requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos.

La dirigente empresarial también pidió a los consumidores comparar precios, verificar promociones, solicitar comprobantes y evitar compras que comprometan sus ingresos futuros. Asimismo, exhortó a los comerciantes a ofrecer descuentos auténticos y aprovechar la temporada para atraer nuevos clientes.