Alrededor de 100 establecimientos del Centro Histórico de Aguascalientes participan en el Buen Fin 2026, con descuentos, promociones y facilidades de pago para recuperar ventas tras un año de bajo consumo, informó José de Jesús González Ramírez, presidente de ACOCEN.

Durante el arranque de la campaña, realizado en el Centro Comercial El Parián, explicó que aproximadamente la mitad de los 200 negocios afiliados directamente a la asociación participa en esta jornada. Precisó que ACOCEN representa a cerca de dos mil establecimientos dedicados a giros como ropa, calzado, perfumería y joyería.

Señaló que el Buen Fin y la temporada navideña representan oportunidades para mejorar los ingresos del sector, luego de meses complicados en los que la cuesta de enero se prolongó prácticamente hasta noviembre.

Los comerciantes ofrecen descuentos y meses sin intereses para atraer compradores. Sin embargo, González Ramírez recomendó aprovechar las promociones con responsabilidad y evitar gastos superiores a la capacidad económica familiar.

También advirtió sobre el aumento del comercio informal en el Centro Histórico, donde algunos puestos operarían sin permisos.

Por ello, llamó a privilegiar los establecimientos formales, que generan empleos, cumplen obligaciones fiscales y laborales, y ofrecen garantías a los consumidores, como cambios y devoluciones de productos.