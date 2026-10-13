Un joven de 25 años terminó detenido por elementos de la Policía Estatal luego de que le encontraran dos bolsas con más de 100 gramos de hierba con características de la marihuana, durante un operativo de vigilancia en el fraccionamiento Villa Loma Dorada, en el municipio de Aguascalientes.

El detenido fue identificado como Bryan N, quien llamó la atención de los oficiales de la Comisaría Metropolitana cuando realizaban un recorrido de vigilancia por calles de dicho sector.

De acuerdo con la información policial, el individuo adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de los uniformados, por lo que estos le marcaron el alto para someterlo a una revisión preventiva.

Durante la inspección, los policías encontraron entre sus pertenencias dos bolsas de plástico transparente que contenían hierba verde y seca, aparentemente marihuana, cuyo peso conjunto superaba los 100 gramos.

Ante el hallazgo, Bryan fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común junto con la sustancia asegurada.

La autoridad ministerial abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la situación jurídica del joven.