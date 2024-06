Un fuerte choque entre dos motocicletas se registró el pasado jueves por la noche en calles del fraccionamiento Ojocaliente I, que dejó como saldo de tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

Debido al brutal impacto, una de las motocicletas terminó incendiándose completamente.

El accidente se registró alrededor de las 23:37 horas, sobre la avenida Aguascalientes Oriente y esquina con la calle Cotorinas, lugar hasta donde acudieron Bomberos Municipales de Aguascalientes.

Al hacer su arribo encontraron una motocicleta marca Itálika que estaba incendiándose, motivo por el cual procedieron de inmediato a sofocar el fuego, lo cual lograron después de algunos minutos.

Asimismo, los Bomberos Municipales se dieron a la tarea de brindar primeros auxilios a tres personas que resultaron lesionadas en este accidente, siendo una joven identificada como Dafne, de 20 años, quien viajaba en la parte trasera de la motocicleta incendiada. Esta mujer resultó policontundida, aunque afortunadamente no requirió ser trasladada a algún hospital.

Su acompañante y conductor de la motocicleta, de nombre José, de 24 años, resultó con un fuerte golpe en el tobillo derecho, además de probable fractura de fémur, por lo que a bordo de una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil fue trasladado a recibir atención médica especializada al HGZ No. 1 del IMSS.

El tercer lesionado fue el conductor de la otra motocicleta involucrada en el accidente, siendo una marca Pulsar, color negro y placa de circulación, identificado como Guillermo, de 21 años, quien también fue trasladado al HGZ No. 1 del IMSS.

Al lugar del accidente arribaron policías viales de Aguascalientes, quienes establecieron que la motocicleta Itálika se desplazaba por la calle Cotorinas y al llegar al cruce con la avenida Aguascalientes Oriente, el conductor se pasó la luz roja del semáforo ubicado en ese lugar, provocando con ello que se impactara contra la motocicleta marca Pulsar.