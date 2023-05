Saldo de dos personas lesionadas dejó un aparatoso accidente automovilístico que se registró el miércoles en la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del municipio de San Francisco de los Romo.

Una camioneta Dodge Ram pickup, color rojo, que se desplazaba a exceso de velocidad, perdió el control y se fue a impactar contra la barra metálica de contención.

Fue a las 06:05 de la mañana cuando se reportó al número de emergencias 911 que en la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del fraccionamiento Urbi Villas del Vergel, se había registrado un accidente automovilístico y había varias personas lesionadas.

Hasta el lugar del accidente acudieron policías preventivos de San Francisco de los Romo y policías estatales, además de elementos de la Guardia Nacional y ambulancias de Cruz Roja e ISSEA.

Al hacer su arribo se percataron que el accidente se había originado sobre la carretera federal No. 45 Norte y entronque con la carretera estatal No. 32.

En ese sitio localizaron una camioneta Dodge Ram pickup, color rojo y placas de circulación de Aguascalientes, que se había impactado contra la barra metálica de contención.

Los paramédicos procedieron a auxiliar a los tripulantes de la unidad automotriz, percatándose que dos niños se encontraban lesionados.

Uno de ellos, de 10 años, presentaba lesiones de gravedad que ponían en riesgo su vida, por lo que de inmediato fue trasladado en la ambulancia de Cruz Roja a recibir atención médica al Hospital Miguel Hidalgo.

Mientras que al Hospital General de Pabellón de Arteaga fue trasladado otro menor de 13 años, quien también presentaba lesiones de consideración, aunque su estado de salud fue reportado como estable.

Cabe destacar que la camioneta accidentada era conducida por la mamá de los dos niños lesionados, la cual resultó ilesa y fue detenida por elementos de la Guardia Nacional.