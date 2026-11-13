Un fuerte choque entre un automóvil Chevrolet Monza y una camioneta Chevrolet Blazer dejó tres personas lesionadas, entre ellas un adolescente de 13 años, sobre la carretera federal 70 Oriente, a la altura del entronque con la comunidad de Calvillito. La camioneta terminó volcada en el camellón central, mientras que el conductor del automóvil quedó prensado entre los fierros retorcidos.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:46 horas de este jueves, cuando, de acuerdo con los primeros reportes, un Chevrolet Monza blanco, con placas de Guerrero, salió al paso de una camioneta Blazer color arena, con matrícula de Jalisco, que circulaba por dicha carretera.

Tras el encontronazo, el conductor de la camioneta perdió el control de la unidad, que se estrelló contra un poste del camellón central y terminó volcada, mientras que el automóvil sufrió daños que dejaron atrapado a su conductor.

Bomberos municipales tuvieron que utilizar equipo hidráulico para liberar a Hipólito, de 62 años, quien permanecía atrapado dentro del Monza. Una vez rescatado, fue entregado a paramédicos municipales, quienes lo trasladaron al Hospital del ISSSTE.

En la Blazer viajaban Luis Gerardo Morales Orozco, de 40 años, y Matías, de 13, quienes fueron auxiliados por paramédicos del Grupo de Operaciones Aéreas Municipales. Ambos fueron trasladados en una ambulancia del ISSEA al Hospital Tercer Milenio, donde recibirían atención por lesiones que no fueron consideradas graves.

Las autoridades quedaron a cargo de las investigaciones para establecer las responsabilidades correspondientes por el accidente.